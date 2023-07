ÖPNV in Schwäbisch Gmünd: „Goldstandard“ oder eher „gemündisches Silber“?

Vom Nahverkehrsexperten des Ostalbkreises gab es für den Busverkehr in Gmünd ein dickes Kompliment, bei Stadträtinnen und Stadträten hielt sich der Überschwang der Freude in Grenzen. Und von Bürgerseite hört man in Sachen ÖPNV-​Angebot ohnehin eher Kritik als Lob. Was stimmt denn nun? Erfüllt der ÖPNV in Gmünd wirklich den „Goldstandard“ oder handelt es sich vielmehr — frei nach Goethe — um „gemündisches Silber“, das den Prüfstein fürchten muss. Die „Marginalien“ der Rems-​Zeitung widmen sich in der Ausgabe vom 22. Juli dieser Frage.

Und solange muss zum Beispiel eine junge Frau aus Iggingen, wenn sie am Sonntagvormittag ohne Auto nach Gmünd möchte, bis Herlikofen zu Fuß gehen. Beschäftigte der großen Firmen, die zur Frühschicht pünktlich am Arbeitsplatz sein und nach der Spätschicht wieder irgendwie nach Hause fahren müssen, nutzen aus dem gleichen Grund häufig ihre Privatautos. Obwohl es im Grunde sowohl für den Geldbeutel als auch für die Umwelt völliger Blödsinn ist, wenn Hunderte von Leuten zur gleichen Zeit die gleiche Strecke mit dem Auto zurück legen – und in jedem Wagen sitzt nur eine Person. Mancher erinnert sich vielleicht noch daran, dass früher „Schichtbusse“ der großen Arbeitgeber verkehrten; die „Repa“ in Alfdorf hatte sogar werkseigene Omnibusse und fest angestellte Fahrer. Was damals ging, könnte/​sollte im Sinne des Klimaschutzes eine Renaissance erleben! (meltemi)





