WFV-​Pokal: FC Bargau verkauft sich teuer

Foto: Stoppany

Gegen den neuen Ligakonkurrenten Türk Spor Neu-​Ulm hat der Fußball-​Landesligist FC Bargau sein erstes Pflichtspiel der Saison 2023/​24 bestritten. Die Partie in der ersten Runde des WFV-​Pokals ging aus Sicht der Gastgeber am Ende mit 1:3 (1:2) verloren.

Sonntag, 23. Juli 2023

Alex Vogt

Der Landesliga-​Aufsteiger FC Bargau startete sehr gut in die Partie und ging nach einer Standardsituation gleich in der zweiten Minute mit 1:0 in Führung. Nach einem präzise getretenen Eckball von Ivo Braun nickte Kai Schiefgen zur Führung ein.

Fast im Gegenzug glichen die Gäste aus Neu-​Ulm ebenfalls nach einer Ecke in der fünften Minute durch Korkmaz aus. Türk Spor Neu-​Ulm war anschließend spielbestimmend und hatte auch sehr gute Chancen zur Führung, die durch Aik Schneider im Bargauer Tor aber vereitelt werden konnten.





