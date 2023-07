DRK Schwäbischer Wald: Fast 9000 Stunden ehrenamtlich im Einsatz

Foto: drk

Der DRK-​Ortsvereinersammlung DRK Schwäbischer Wald DRK leistete innerhalb eines einzigen Jahres mehr als 8700 Stunden ehrenamtlichen Dienst am Nächsten. Langjährige Mitglieder wurden im Rahmen der Ortsvereinsversammlung geehrt.

Montag, 24. Juli 2023

Gerold Bauer

26 Sekunden Lesedauer







Die Rems-​Zeitung berichtet am 25. Juli über diese Veranstaltung!



Kreisverbandsvizepräsidentin Irene Meixner informierte über Aktuelles aus dem DRK Kreisverband, bevor Kreisbereitschaftsleiter Kai Scheppelmann darum warb, Mitglieder aus den Ortsvereinen, die Interesse an weiteren Ausbildungen haben, zu fördern und zu unterstützen. DRK-​Ehrenamtsreferent Edoardo Bauer, der als Bindeglied zwischen Haupt– und Ehrenamt fungiert, stellte sich vor, gab kurze Einblicke in seine Tätigkeiten und bot an, dass seine Türen für Anliegen aller Art für die Mitglieder jederzeit offenstehen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



345 Aufrufe

104 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen