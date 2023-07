Katie Melua auf der Kapfenburg

Foto: picture alliance /​PIC ONE | Markus Werner

Katie Melua spielt am Dienstag, 25. Juli, auf der Festivalbühne auf Schloss Kapfenburg. Für den spontanen Konzertbesuch gibt’s die Abendkasse.

Montag, 24. Juli 2023

Thorsten Vaas

21 Sekunden Lesedauer



Ob „Nine Million Bicycles“, „The Closest Thing To Crazy“ oder „Piece By Piece“ — ihre glasklare Stimme und eindringlichen Songs haben die georgisch – britische Sängerin zum Weltstar gemacht. Neben den bekannten Hits hat Melua beim Festival ihr neues Album „Love and Money“ im Gepäck. Los geht’s um 20.30 Uhr. Karten für das Konzert gibt es noch an der Abendkasse. Weitere Infos gibt’s hier: Festivaltickets

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



365 Aufrufe

86 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen