LG Staufen: Titelgewinn für Clara Boxriker

Bei den Württembergischen Leichtathletik-​Meisterschaften der U16 ist die LG Staufen im Waldstadion in Dagersheim mit einem kleinen Aufgebot vertreten gewesen.

Montag, 24. Juli 2023

Das Waldstadion in Dagersheim war in diesem Jahr der Austragungsort für die Württembergischen Meisterschaften der Jugend U16. Mit dabei waren Athletinnen und Athleten der LG Staufen, die um die Finalplatzierungen und Medaillen in den einzelnen Disziplinen kämpften.

Durch Clara Boxriker (links auf dem Bild) gab es aus Sicht der LG Staufen einen Titelgewinn zu verzeichnen. Die Nachwuchsathletin siegte in der Altersklasse W14 mit einem knappen Vorsprung über die 800-​Meter-​Distanz.





Den ausführlichen Bericht von Michael Kucher mit den Ergebnissen der teilnehmenden Athletinnen und Athleten der LG Staufen lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 24. Juli.



