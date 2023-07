Lotte und Dieter Rodi feiern Eiserne Hochzeit

Das Ehepaar Rodi hat sich Zeit seines Lebens für die Allgemeinheit engagiert, viele Projekte auf die Beine gestellt und nicht nur in Schwäbisch Gmünd, sondern landesweit Spuren hinterlassen. Heute feiern sie ihre Eiserne Hochzeit.

Montag, 24. Juli 2023

Sarah Fleischer

Gegenwärtig macht sich aber die Gesundheit bemerkbar – immerhin sind beide schon über 90 Jahre alt.







Warum die Rodis trotzdem dankbar und zufrieden sind und was sie alles geleistet haben, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



65 Jahre sind Lotte und Dieter Rodi nun verheiratet. Ihre Ehe hält wie Eisen – ein sehr hartes Metall, das man nur unter größter Kraftaufwendung verbiegen oder verformen kann.Der Name Dieter Rodi wird oft im Zusammenhang mit dem Naturkundeverein Schwäbisch Gmünd genannt. Lotte Rodi kennt man aus der Friedensbewegung, als Vermittlerin zwischen Bevölkerung und Protestierenden gegen die Pershing-​II-​Stationierung in Mutlangen. Hand in Hand marschierten die beiden durch Höhen und Tiefen und standen bei vielen Aktivitäten und Projekten an der Front.

