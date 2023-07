Motorradunfälle: Polizei zieht Bilanz für das erste Halbjahr 2023

Das Polizeipräsidium Aalen zieht Bilanz zum ersten Halbjahr der Motorradsaison 2023: Trotz verstärkter Kontrollen gebe es nach wie vor zu viele Unfälle mit Motorrädern – oftmals mit gravierenden Unfallfolgen.

Wir viele Unfälle es in den einzelnen Landkreisen gab und wie man sich als Motorradfahrer schützen kann, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Von Januar bis Juni kam es im Präsidiumsbereich zu insgesamt 170 Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Motorradfahrern. Dabei kame in 133 Fällen Personen zu Schaden. Im ersten Halbjahr des Vorjahres musste das Polizeipräsidium Aalen noch 177 Motorradunfälle mit 145 verletzten Personen. Im vergangenen Jahr wurden 49 Personen schwerverletzt und keine Personen getötet. In diesem Jahr kamen zwei Verkehrsteilnehmer durch Motorradunfälle ums Leben, 37 weitere wurden schwer verletzt. Oftmals hänge es nur vom Zufall ab, ob Personen schwer verletzt oder im schlimmsten Fall getötet werden, so die Polizei Aalen.

