Schwimmverein Gmünd: Vier Goldmedaillen in der Gesamtwertung bei den Landesmeisterschaften in Stuttgart

Foto: SVG

Die Schwimmerinnen und Schwimmer des Leistungsteams I des Schwimmvereins Schwäbisch Gmünd haben zum Ende einer sehr anstrengenden und überaus erfolgreichen Saison 2022/​23 bei den baden-​württembergischen Meisterschaften ihr hohes Niveau noch einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Montag, 24. Juli 2023

Alex Vogt

35 Sekunden Lesedauer



Bei den baden-​württembergischen Meisterschaften (Aktive bis B-​Junioren) im neuen Sportbad Neckarpark in Stuttgart haben sich die Schützlinge von Trainer Björn Koch und Co-​Trainerin Danny Fuchs in den Einzelwettbewerben vier Goldmedaillen (dreimal Marie Fuchs, einmal Paula Fuchs), einmal Silber und zweimal Bronze in der Gesamtwertung sowie in der Juniorenwertung acht Titelgewinne, 14 zweite und fünf dritte Plätze gesichert.

In den Staffeln wurde der SVG dreimal baden-​württembergischer Meister, einmal Zweiter und einmal Dritter. Dazu gab es zum Ende der Saison noch einmal 16 neue persönliche Bestzeiten.





Mehr über die in Stuttgart erzielten Ergebnisse der Gmünder Schwimmerinnen und Schwimmer lesen Sie im SVG-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 25. Juli.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



468 Aufrufe

143 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen