Ehrenamtstag auf der Kapfenburg

Foto: fm

840 Bürgerinnen und Bürger aus den 42 Städten und Gemeinden des Ostalbkreises, wo sie ehrenamtlich außergewöhnlich viel Gutes tun, sind am Sonntag zum großen Fest des Ehrenamts auf die Kapfenburg gekommen.

Dienstag, 25. Juli 2023

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



Es war der dritte Tag des Sommerfestivals und unzählige dienstbare Geister der internationalen Musikakademie standen an diesem Sonntagmorgen für den Empfang ihrer Gäste bereit. Die Ehrenamtlichen durften durch ein Ehrenspalier, das im Kreuzgarten die Bürgerwehr der Stadt Lauchheim für sie gebildet hatte, in den Schlosshof einziehen. Immer wieder gab Stadthauptmann Peter-​Thomas Preissler das Kommando zum Präsentieren. „Ihr Ehrenamt wird nicht bezahlt, es ist unbezahlbar“, rief Landrat Joachim Bläse seinen Gästen zu.





Welche prominenten Gäste an dem Fest teilnahmen, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



233 Aufrufe

120 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen