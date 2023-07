Infoabend zu Photovoltaik in Mutlangen

Was bringt eine Photovoltaik-​Anlage? Für wen lohnt sie sich und wen betrifft die Photovoltaik-​Pflicht? Wer bietet Beratung? Am Montagabend geb es im Mutlanger Forumdie Antworten – die für alle Ostalb-​Bürger interessant sind.

Vertreten waren dazu die EKO , das PV-​Netzwerk Ostwürttemberg sowie die „Nachhaltige Zukunft Waldstetten“. Letztere hatte sogar Anschauungsmaterial dabei.





Das Mutlanger Forum war gut gefüllt, als Bürgermeisterin Stephanie Eßwein am Montagabend den Infoabend eröffnete. Erneuerbare Energien seien ein Thema, das alle umtreibe, Kommunen wie Privatpersonen, so Eßwein. Darum solle dieser Infoabend interessierten Mutlangerinnen und Mutlangern die Möglichkeit geben, sich zum Thema Photovoltaik zu informieren.

