Normannia Gmünd verpflichtet Henrick Selitaj

Der Sportliche Leiter des Fußball-​Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd, Stephan Fichter, hat zuletzt gemeinsam mit Trainer Zlatko Blaskic einige potenzielle Verstärkungen im Training zu Gast gehabt. Einer, der die beiden überzeugen konnte, ist Stürmer Henrick Selitaj von der U19 des 1. FC Heidenheim, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist.

Dienstag, 25. Juli 2023

Alex Vogt

Selitaj lernte das Fußballspielen bei der TSG Nattheim, wechselte in der C-​Jugend zum VfB Stuttgart, um dann nach zwei Jahren die vergangenen vier Jahre beim 1. FC Heidenheim zu kicken. In den beiden vergangenen Spielzeiten spielte er in der U-​19-​Bundesliga für den FCH, brachte es auf 19 Einsätze und ein Tor.

„Henrick hat einen mehr als positiven Eindruck im Training hinterlassen. Sowohl fußballerisch als auch läuferisch konnte er punkten. Er kann uns sofort helfen und offensiv viele Positionen bekleiden“, gibt Blaskic die Gründe an, warum die Normannia Selitaj nun unter Vertrag genommen hat.





Mehr über diesen Normannia-​Neuzugang lesen Sie im Bericht von Claus-​Jörg Krischke in der Rems-​Zeitung vom 26. Juli.



