Reitturnier in Schwäbisch Gmünd mit spannenden Dressurwettbewerben

Foto: RFV Gmünd

Zum Turnierwochenende des Reit– und Fahrvereins Schwäbisch Gmünd sind Dressurreiter aus dem Pferdesportkreis Ostalb, aus dem Regierungsbezirk Stuttgart, aus Heidenheim, Schwäbisch Hall, Staufen-​Fils und aus dem Rems-​Murr-​Kreis angereist.

Dienstag, 25. Juli 2023

Alex Vogt

35 Sekunden Lesedauer



Am Samstag startete die erste Prüfung bereits um 7.30 Uhr. Geritten wurde die Dressurreiterprüfung der Klasse L* in zwei Abteilungen. In der ersten Abteilung kam Maja Schurr auf der heimischen Anlage auf Platz zwei hinter Simone Lamla vom RV Schwaikheim auf Coraline. Die zweite Abteilung gewann Silke Haug (RFV Heuchlingen), gefolgt von Simone Lamla, die auch mit Quick Star überzeugte.

Zum Abschluss des zweiten Tages ging es um die Dressur auf M*-Niveau. Julia Rettenmaier (RFV Röhlingen, auf dem Bild) setzte sich hier vor Anja Rechtenbacher-​Lasser (RV Kirchheim/​Ries) und Lena Klostermann (RFV Schorndorf) durch.





Mehr über die weiteren Dressurprüfungen bei diesem Reitturnier in Schwäbisch Gmünd lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 25. Juli.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



267 Aufrufe

142 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen