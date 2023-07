Zukunft der Kliniken: Entscheidung im Ostalb-​Kreistag absehbar

Ein Zentralklinikum – genannt Regionalversorger – in der Mitte des Kreises sowie jeweils kleinere Kliniken in Mutlangen und Ellwangen und ein Gesundheitszentrum in Bopfingen. So soll laut Kreisverwaltung die künftige Krankenhausstruktur im Kreis aussehen.

Dienstag, 25. Juli 2023

Gerold Bauer

Diese Konstellation sieht der Beschlussvorschlag der Kreisverwaltung und des Klinikvorstands vor, über den der Kreistag am Dienstag, 25. Juli, in öffentlicher Sitzung im Landratsamt in Aalen entscheidet. Das Gremium hat sich mit dem Thema bereits am vergangenen Dienstag in einer dreieinhalbstündigen Klausursitzung befasst. Wie aus zuverlässiger Quelle zu erfahren war, zeichnet sich eine deutliche Mehrheit für den Verwaltungsvorschlag ab.





Lesen Sie am 25. Juli in der Rems-​Zeitung, was schon vor der entscheidenden Sitzung des Kreistags an Fakten und Meinungen bekannt ist!



