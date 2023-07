Alfdorf erhöht Kita-​Gebühren

Die Diskussion um die Neufestsetzung der Gebühren für die Alfdorfer Kindergärten war am Montag im Gemeinderat von heftiger Kritik an den Kirchen und den kommunalen Landesverbänden begleitet.

Mittwoch, 26. Juli 2023

Sarah Fleischer

Dennoch votierten schließlich auch die Alfdorfer Kommunalpolitiker mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung für eine Erhöhung der Kindergartenbeiträge um 8,5 Prozent. Damit liegt die Kommune mit noch nicht mal zehn Prozent noch immer weit entfernt von dem Kostendeckungsgrad von 20 Prozent der Gesamtkosten wie ihn die Landesverbände empfehlen.







Ob es eine Alternative zur Erhöhung der Beiträge gibt und was in Alfdorf noch teurer wird, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Diese beiden Institutionen erarbeiten jährlich Empfehlungen für die Gebührenerhöhungen, die der Gemeindetag Baden-​Württemberg übernimmt und an die Kommunen weiterreicht. Die Kommunalpolitiker kritiserten, es seien keine freiwilligen Empfehlungen, sondern vielmehr unterliege man als Gemeinderat einem Zugzwang. Der Begriff Empfehlung täusche eine scheinbare kommunale Unabhängigkeit vor.

