Doch noch ein Hallenbad-​Neubau in Gmünd? Vielleicht als Kombi-​Bad im Schießtal?

Nach dem Bürgerbegehren und dem Veto des Regierungspräsidiums verabschiedete sich die Stadt Gmünd von Plänen, mit Hilfe von Investoren aus der freien Wirtschaft am Fuß des Nepperbergs ein großes Familien– und Sportbad zu bauen. Es gebe eine Denkpause hatte der OB damals angekündigt – aber keine Pause vom Denken, sondern eine Pause zum Nachdenken. Nun steht das Thema Hallenbad wieder auf der Tagesordnung.

Mittwoch, 26. Juli 2023

Am Mittwoch, 26. Juli, soll das Gremium darüber informiert werden, was während der besagten „Denkpause“ in den letzten fünf Jahren — quasi unter der Wasseroberfläche — angedacht wurde. Der Ältestenrat des Gemeinderats sowie der Gmünder Sportbeirat wurden am Montag bereits in nichtöffentlichen Besprechungen eingeweiht. Es gab danach zwar Andeutungen, wohin die Reise gehen können, echte Details sickerten allerdings noch nicht durch. So viel war aber heraus zu hören: Der Sanierungsaufwand am bestehenden Bad in der Goethestraße ist so hoch, dass man mit einem Neubau wohl besser fahren würde. Eine kostengünstige Möglichkeit – wegen der Synergieeffekte – könnte vielleicht nun doch ein Kombi-​Bad im Schießtal sein.





