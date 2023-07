Dressurreiten: Doppel-​EM-​Gold für Bernhard

Foto: Reit– und Fahrverein Heuchlingen

Marie Bernhard vom Reit– und Fahrverein Heuchlingen hat an der Dressur-​Europameisterschaft teilgenommen und jeweils eine Goldmedaille im Einzel– und Mannschaftswettbewerb gewonnen.

Mittwoch, 26. Juli 2023

Alex Vogt

Im Juni hatte sich Marie Bernhard (Bildmitte) mit For Rock G beim internationalen Jugendturnier Futures Champions in Hagen für die Europameisterschaften der Dressur der Children qualifiziert. Diese fanden auf dem Gestüt Schafhof in Kronberg statt.

Die deutsche Children-​Equipe mit Bernhard gewann überlegen EM-​Gold vor den beiden Mannschaften aus Schweden und Spanien.



Im Einzel passierte dann das, womit wohl keiner gerechnet hatte. Die 13-​jährige Marie Bernhard, die in Iggingen auf dem Schönhardter Pferdehof und beim Reit– und Fahrverein Heuchlingen daheim ist, sicherte sich mit For Rock G bei den Children den U-​14-​Europameistertitel.





Mehr über diese Erfolge der neuen Doppel-​Europameisterin Marie Bernhard lesen Sie im Bericht des Reit– und Fahrvereins Heuchlingen in der Rems-​Zeitung vom 26. Juli.



