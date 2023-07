Gertrud und Egon Weiß feiern Eiserne Hochzeit

Foto: astavi

Gertrud und Egon Weiß aus Schwäbisch Gmünd blicken am 25. Juli 2023 auf 65 Ehejahre zurück. Über 30 Jahre lang leiteten die beiden eine Fahrschule, mittlerweile genießen sie zu zweit ihren Ruhestand.

Mittwoch, 26. Juli 2023

Sarah Fleischer

35 Sekunden Lesedauer



Dabei hätte Egon Weiß‘ Stelle bei der Polizei beinahe die Liebe gefährdet.





Mehr über die beiden Jubilare lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Festlich gekleidet begrüßen Gertrud und Egon Weiß viele Gratulanten in ihrem Haus in der Mauchstraße. Der Anlass: Das Ehepaar Weiß ist feiert die Eiserne Hochzeit. Ein solches Jubiläum ist nur durch große Liebe möglich. Egon Weiß meint: „Wie damals, so auch heute – die Liebe nimmt kein Ende und ist auch heute noch groß!“ Dann zitiert er Freddy Quinn: „Es war einmal ein treuer Husar; Der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr; Ein ganzes Jahr und noch viel mehr, die Liebe nahm kein Ende mehr“.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



302 Aufrufe

143 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen