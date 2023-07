Gutachterausschuss stellt Grundstücksmarktbericht 2022/​23 für Altkreis Gmünd vor

Foto: fleisa

Der gemeinsame Gutachterausschuss hat am Mittwoch seinen Grundstücksmarktbericht für die Jahre 2022 und 2023 vorgelegt. Dabei wird deutlich: Wohnraum in der Region ist nicht nur knapp, sondern auch teurer geworden.

Mittwoch, 26. Juli 2023

Sarah Fleischer

Gerd Hackner, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, zeigt sich dabei von den Umsätzen der Kommunen beeindruckt: „In zwei Jahren wurde fast 1 Milliarde Euro umgesetzt, davon 500 Millionen alleine in Gmünd. Das zeigt, dass die Stadt ein Kraftzentrum ist.“ Insgesamt wurden in Gmünd 2021 872 Grundstücke, Häuser und Eigentumswohnungen verkauft, 2022 waren es 733.



