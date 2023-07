Wissen: Wasser auffangen und speichern

Wasser auffangen, bevor es zu spät ist: Ein hydrogeologischer Rat, den unsere Ahnen schon beherzigten. Denn Speicherung ist eine gute Idee.

Mittwoch, 26. Juli 2023

Sarah Fleischer

Die Anreicherung von künstlichem Grundwasser bei Starkregen könnte der Berliner Hydrogeologin Irina Engelhardt zufolge in Zukunft während Dürreperioden für Abhilfe sorgen. „In manchen Regionen sehen wir einen ordentlichen Abfall des Grundwasserspiegels“, sagte die Leiterin des Lehrstuhls für Hydrogeologie an der Technischen Universität Berlin. Daher brauche es schon jetzt dringend Maßnahmen, um Wasser auch bei anhaltender Trockenheit weiterhin ausreichend zur Verfügung zu stellen. Die Idee der künstlichen Grundwasseranreicherung sieht vor, nicht versickerndes Regenwasser bei Starkregen im Frühling, Herbst und Winter aufzufangen. Besonders in dicht besiedelten Städten wie Berlin gelangt das Wasser nur schwer in den Boden. Nicht nur für die Natur ist das schädlich, auch für das Grundwasser.







