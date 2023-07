Ab Herbst wird am Zeiselberg das Gasthaus gebaut

Foto: Stadtverwaltung Gmünd

Nach langem Ringen ist es soweit: Im Herbst soll Baubeginn für das Gasthaus auf dem Zeiselberg sein. Allerdings wird es nicht Hannes Barth betreiben, sondern Lamm-​Bräu direkt.

Donnerstag, 27. Juli 2023

Jürgen Widmer

48 Sekunden Lesedauer







Wie es am Zeiselberg weitergeht, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Es war ein zähes Ringen, jetzt scheint es ein zumindest für den Bauherrn erfreuliches Ende zu finden: Bis zum 17. September wird Hannes Barth noch den Biergarten auf dem Zeiselberg betreiben, dann beginnt dort eine neue Ära. An der Stelle, an der heute das Zelt für den Biergarten steht, soll dann ein Gasthaus entstehen. Im Obergeschoss sollen drei Personal-​Appartements und eine Wohnung entstehen – soweit die Pläne.Es war ein langer Weg, den Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold noch einmal skizzierte. Bereits 2017 hatte Andreas Kurz von der Untergröninger Lamm-​Bräu den Zuschlag für den Bau des Gebäudes bekommen. Es folgten Klagen von Anwohnern, Corona und eine rasanter Anstieg der Baupreise.Allesamt keine guten Vorboten für das Projekt. Doch Kunz hielt daran fest. „Wir sind dankbar, dass sie zu ihrem Wort stehen“, betonte Arnold. Die Geduld könnte sich gelohnt haben, auch wenn mit Hannes Barth der geplante Wirt nicht weiter zur Verfügung stehen wird.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



540 Aufrufe

194 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen