Für Kommunen im Ostalbkreis: Mehr als acht Millionen Euro Fördergeld

Symbol-​Foto: gbr

Viel Geld fließt aus dem Ausgleichsstock für finanzschwache Kommunen in den Ostalbkreis. Bei der Sitzung des Verteilungsausschusses im Stuttgarter Regierungspräsidium wurde entschieden, dass insgesamt 15 Projekte im Ostalbkreis gefördert werden. Das meiste Geld ist für die Schaffung zusätzlicher Plätze für die Kinderbetreuung bestimmt.

Donnerstag, 27. Juli 2023

Gerold Bauer

„Der Ausgleichstock ist für die Kommunen im finanzschwachen ländlichen Raum ein unschätzbar wichtiges Finanzierungsinstrument zur Schaffung und Unterhaltung der notwendigen kommunalen Einrichtungen“, unterstreicht Landrat Dr. Bläse in diesem Zusammenhang. Mit einer Fördersumme von mehr als 8,5 Mio. Euro liege der Ostalbkreis an der Spitze der Förderung aller elf Landkreise.

Geförderte Großprojekte im Ostalbkreis seien vor allem der Bau von Kinderbetreuungseinrichtungen. Unter anderem die Erweiterung und der Umbau des Kindergartens Fantadu in Bartholomä und der Neubau eines Kindergarten in Modulbauweise in Mögglingen mit jeweils einer Million Euro; für Erweiterung und Umbau des Kindergartens Regenbogenland in Schechingen gibt es 1,3 Millionen Euro, und der Neubau einer Kleinkindbetreuung mittels Anbau an die Kohlsporthalle in Spraitbach wird mit einer Million Euro unterstützt. Freuen kann sich auch Waldstetten über den Zuschuss von 750 000 Euro für den Neubau des Rathauses. Die Gemeinde Iggingen bekommt für die umfassende Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße von Iggingen nach Böbingen die Fördersumme von 60 000 Euro.

