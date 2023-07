Hannes Barth soll den Schwanen zeitweise wiederbeleben

Foto: Archiv/​gäss

Seit 2019 steht der „Schwanen“ in der Vorderen Schmiedgasse leer. Im Oktober soll zeitweise wieder Leben einziehen. Hannes Barth, Wirt des „Stadtgarten“ und des „Paradies“, wird das Traditionsgasthaus zeitweise öffnen. Hintergrund ist die Jubiläumsgartenschau.

Donnerstag, 27. Juli 2023

Jürgen Widmer

31 Sekunden Lesedauer



„Ich brauche den Schwanen für die Jubiläumsgartenschau im kommenden Jahr“, sagt Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold, „deshalb habe ich Hannes Barth gebeten, dort etwas zu machen.“ Dabei ist Barth, VGW-​Geschäftsführer Celestino Piazza und Arnold wichtig, dass dies nur vorübergehend sein wird.







Der Schwanen war bis 2019 eines der traditionsreichsten Gasthäuser Gmünds. Erstmals wurde das Gebäude 1700 urkundlich erwähnt, es ist aber deutlich älter.







Was Barth im Schwanen vorhat, und ob die VWG noch weiter an einem Gesamtkonzept arbeitet, lesen sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



73 Aufrufe

124 Wörter

6 Minuten Online



Beitrag teilen