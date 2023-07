Judo-​Talent de Luca aus Heubach schnuppert Olympia-​Luft

Foto: Judozentrum Heubach

Beim European Youth Olympic Festival im slowenischen Maribor ist das Judozentrum Heubach mit Nachwuchsathlet Leandro de Luca vertreten. Für den amtierenden Deutschen Meister ist es der bislang wichtigste Wettbewerb seiner Laufbahn – den er mit viel Ehrgeiz angeht.

Donnerstag, 27. Juli 2023

Benjamin Richter

1 Minute 11 Sekunden Lesedauer



Mehr als 3600 Athletinnen und Athleten im Teenager-​Alter aus 48 Ländern messen sich dieser Tage im slowenischen Maribor in zehn Sportarten. Das European Youth Olympic Festival, das alle zwei Jahre stattfindet, ist einer der wichtigsten internationalen Wettbewerbe für die Altersgruppe.

Einer der ambitionierten jugendlichen Teilnehmer ist der Judoka Leandro de Luca vom Judozentrum Heubach. Er tritt bei den unter 18-​Jährigen in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm an – und macht keinen Hehl aus seinem selbstgesteckten Ziel: „Ich möchte mir eine Medaille sichern“, stellt er im Telefongespräch mit der Rems-​Zeitung klar.

Seit Sonntag, berichtet de Luca, sei er vor Ort in Maribor. Die Eröffnungszeremonie am Sonntagnachmittag sei ein erstes Highlight gewesen. In den Tagen darauf habe er mit vielen jungen Aktiven aus anderen Ländern Freundschaften geschlossen.

Sportlich wird es für de Luca erst am Freitag und Samstag beim Einzelstart in seiner Klasse und im Teamwettkampf ernst. So stand Anfang der Woche die Vorbereitung im Fokus, wobei de Luca „noch Gewicht für den Wettkampf machen“ musste.

Als Leistungsnachweise für die Qualifikation des Heubacher Judoka zu den Wettkämpfen in Maribor dienten dessen überzeugende Leistungen beim Masters in Bremen in April, wo er Platz drei erreichte, und bei den Deutschen Meisterschaften der unter 18-​Jährigen in Leipzig.





Wie Leandro de Lucas Heimtrainer Sven Albrecht die Teilnahme seines Schützlings an dem europäischen Wettbewerb einschätzt und mit welchen Konkurrenten es der U18-​Starter am Freitag zu tun bekommt, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 27. Juli. Die komplette Ausgabe gibt es auch digital im iKiosk.

