Normannia Gmünd: Favorit trotz Personalnot

Archivfoto: fabro

Der Fußball-​Oberligist 1. FC Normannia Gmünd pfeift vor dem Zweitrundenspiel im WFV-​Pokal an diesem Samstag, 15.30 Uhr, beim Bezirksligisten SC Stammheim in Stuttgart personell aus dem letzten Loch.

Donnerstag, 27. Juli 2023

Alex Vogt

32 Sekunden Lesedauer



„Wir fahren mit 13 gesunden Spielern nach Stammheim. Das ist im Moment leider so, nächste Woche dann aber sieht das Ganze wieder anders aus“, nimmt Blaskic es so, wie es ist.







Auf welche Spieler Zlatko Blaskic am Samstag verzichten muss, lesen Sie im FCN-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 28. Juli.



An diesem Samstag (15.30 Uhr) tritt Fußball-​Oberligist 1. FC Normannia Gmünd beim Bezirksligisten SC Stammheim in der zweiten Runde des WFV-​Pokals an. Dabei muss Trainer Zlatko Blaskic fast schon aufstellen, was er an Spielern zur Verfügung hat, denn eine Krankheits– und Verletzungswelle hat sein Team durchzogen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



227 Aufrufe

129 Wörter

46 Minuten Online



Beitrag teilen