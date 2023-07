Renommierter Kabarettpreis „Emser Pastillchen“ für Werner Koczwara

Foto: Ingrid Hertfelder

Der vielseitige Gmünder Kabarettist Werner Koczwara erhält den Bad Emser Kabarettpreis „Emser Pastillchen für 2 Stimmbänder“. Sein gemeinsamer Auftritt mit Ernst Mantel in Herdtlinsweiler ist schon ausverkauft, für die Veranstaltung der beiden auf der Remspark-​Bühne gibt es noch Karten.

Donnerstag, 27. Juli 2023

Gerold Bauer

23 Sekunden Lesedauer



Den baden-​württembergischen Kleinkunstpreis hat Werner Koczwara seit 2017, andere Preise auch – und eine weitere Auszeichnung geht in Kürze an den Gmünder, der zwischenzeitlich in Berlin lebte, aber schon seit vielen Jahren wieder in seiner Heimatstadt wohnt.





Mehr Informationen über die Preisverleihung und den Künstler gibt es am 27. Juli in der Rems-​Zeitung!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



191 Aufrufe

93 Wörter

36 Minuten Online



Beitrag teilen