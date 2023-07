Stuttgarter Zahnradbahn „Zacke“ steht jetzt in Seifertshofen

Foto: hs

Die 30 Tonnen schwere Zahnradbahn „Zacke“ aus Stuttgart ist seit Mittwoch der neueste Star im Schwäbischen Bauern– und Technikmuseum in Seifertshofen.

Donnerstag, 27. Juli 2023

Sarah Fleischer

32 Sekunden Lesedauer



Am Dienstagabend wurde die ausrangierte „Zacke“ in Stuttgart-​Degerloch auf einen überlangen Tieflader bugsiert. Mit Polizeibegleitung ging es dann in der Nacht durch den Welzheimer und Schwäbischen Wald zum Museum von Eugen und Hans Kiemele. Spektakulär anzusehen war das Abladen und Verbringen des 20 Meter langen und vier Meter hohen Schwergewichts in das Museumsgelände hinein.

Spektakulär und spannend war die allerletzte Schleichfahrt der „Zacke“ vom Tieflader herab auf das Museumsgleis. Zentimeterarbeit und schweres Gerät waren gefragt.







Was mit den anderen Wagen der „Zacke“ passiert, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



323 Aufrufe

128 Wörter

57 Minuten Online



Beitrag teilen