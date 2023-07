Wissen: Wann man den Blaumond im August beobachten kann

Ein seltenes Phänomen am Firmament, das Wechselspiel der Planeten und erste Vorboten des Herbstes: Der Sternenhimmel im schnuppenreichsten Monat des Jahres, dem August 2023.

Bereits am 1. August tritt um 20.32 Uhr die Vollmondphase im Sternbild Schütze ein. Am Morgen des folgenden Tages kommt der Mond mit 357 310 Kilometer in Erdnähe. Da eine volle Lunation – die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden gleichen Mondphasen, also beispielsweise von Vollmond zu Vollmond – 29,5 Tage dauert, der August aber 31 Tage hat, so kommt es diesmal zu einem zweiten Vollmond in diesem Monat. Am 31. August zeigt sich der Erdtrabant abermals voll beleuchtet, wobei er diesmal im Sternbild Wassermann steht. Die exakte Vollmondphase wird um 3.36 Uhr morgens erreicht. Da der Mond am frühen Abend des 30. mit 357 181 Kilometer auch ein zweites Mal in Erdnähe kommt, so erscheint der Vollmond am größten in diesem Jahr – manche sprechen dann gerne von einem „Super– mond“.





Warum die Bezeichnung „Blaumond“ irreführend ist und an welchen Tagen man besonders viele Sternschnuppen sehen kann, lesen Sie am Donnerstag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



