Fahrradkontrollen in Schwäbisch Gmünd

Symbol-​Foto: Katharina Wieland Müller /​pix​e​lio​.de

Am Donnerstag, dem 20. Juli, führte das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd im Bereich des Bahnhofs sowie im Innenstadtbereich Fahrradkontrollen durch. Dabei wurden zahlreiche Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit überprüft.

Freitag, 28. Juli 2023

Sarah Fleischer

Bei den Kontrollmaßnahmen fiel den kontrollierenden Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen zudem auf, dass teilweise Fahrradschlösser mitgeführt wurden, die augenscheinlich keinen hohen Diebstahlschutz aufwiesen und keine Fahrradhelme getragen wurden. Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Aalen, das sich an der Kontrollaktion beteiligte, war mit einem Informationsstand vor Ort und zeigte anhand von Anschauungsobjekten geeignete Fahrradschlösser und Fahrradhelme.







Bei zehn Fahrrädern konnten kleinere Mängel, wie beispielsweise fehlende Speichenreflektoren, festgestellt werden. Ebenso wurde das Einhalten der Schrittgeschwindigkeit überwacht. Im Bereich des Marienbrunnens wurden mehrere Radfahrende angehalten und in einem verkehrserzieherischen Gespräch darauf hingewiesen, dass die dort geltende Schrittgeschwindigkeit zum Teil deutlich überschritten wurde und dadurch eine Gefährdung des Fußgängerverkehrs eintreten kann.

