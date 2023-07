Holger Wolf ist ehrenamtlicher Vizekommandant der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd

Oberlöschmeister Holger Wolf ist der neue ehrenamtliche Vize-​Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd. Weil es sich beim Feuerwehrwesen grundsätzlich um eine öffentliche Pflichtaufgabe handelt (die im Gmünder Raum allerdings in allen Kommunen von Freiwilligen Feuerwehren erledigt wird) müssen in Feuerwehrversammlungen gewählte Führungspersonen vom Gemeinderat bestätigt werden. Dies geschah im Hinblick auf das neue Amt von Holger Wolf am Mittwoch einstimmig.

Freitag, 28. Juli 2023

Gerold Bauer

Wolf ist quasi ein „Kind der Jugendfeuerwehr“, wo 1994 seine Karriere als sehr engagierter Floriansjünger begann. Nach dem er alt genug war, um in den aktiven Dienst zu wechseln, blieb er der Jugendfeuerwehr allerdings dergestalt treu, indem er dort Führungsaufgaben übernahm. Parallel dazu nutzte der nun zum ehrenamtlichen stellvertretenden Gmünder Kommandanten gewählte Wolf die Möglichkeiten, sein Wissen und Können mit Lehrgängen zu erweitern, erzählte Oberbürgermeister Richard Arnold im Hinblick auf Wolfs Qualifikation. Um für die Aufgabe als Vize-​Kommandant gerüstet zu sein, werde der Oberlöschmeister im August noch den Zugführer-​Lehrgang besuchen und dann ab September sein neues Amt ausüben.OB Arnold erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass Holger Wolf bereits die Ehrung für seine 25-​jährige Dienstzeit erhalten habe. Um ihm den Start ins neue Amt zu versüßen, überreicht das Stadtoberhaupt ein Paket mit Honig.

