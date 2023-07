Johannes Großkopf: Der zehnte Sieg in Folge

Foto: Bayha

Mit 364 teilnehmenden Läuferinnen und Läufern im Ziel hat der Rechberghäuser Sommernachtslauf einen neuen Rekord gefeiert. Johannes Großkopf aus Bettringen und Sandra Burkhardt gewannen erneut auf der Zehn-​Kilometer-​Strecke.

Freitag, 28. Juli 2023

Alex Vogt

30 Sekunden Lesedauer



Seriensieger Johannes Großkopf vom ausrichtenden Sparda-​Team Rechberghausen ist bei seinem Heimrennen auf der amtlich vermessenen Zehn-​Kilometer-​Strecke zwischen Birenbach und Faurndau nach 33:23 Minuten sein seit Januar zehnter Sieg in Folge gelungen.

Ihren dritten Sieg in Folge bei den Frauen feierte in 39:29 Minuten Sandra Burkhardt. Die Athletin des LAZ Ludwigsburg war diesmal für das Projekt Lauf geht’s-Waiblingen am Start. Zweite unter dem Zielbogen war Berglauf-​Spezialistin Annika Seefeld aus Straßdorf im Sparda-​Team-​Trikot.





Mehr über den Sommernachtslauf in Rechberghausen lesen Sie im Bericht von Rolf Bayha in der Rems-​Zeitung vom 29. Juli.



111 Aufrufe

120 Wörter

17 Minuten Online



