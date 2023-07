Judo: Für Leandro de Luca ist in Maribor im Achtelfinale Schluss

Foto: Judozentrum Heubach

Der amtierende Deutsche Meister seiner Gewichtsklasse, Leandro de Luca vom Judozentrum Heubach, kommt im Einzel-​Turnier des European Youth Olympic Festival nicht über die Runde der besten 16 hinaus. Am Samstag tritt er im Teamwettbewerb erneut auf die Matte.

Freitag, 28. Juli 2023

Benjamin Richter

Mit großen Ambitionen ist Nachwuchsathlet Leandro de Luca vom Judozentrum Heubach zum European Youth Olympic Festival nach Maribor in Slowenien gereist.

Die internationale Konkurrenz in Person von Fatih Dursun aus der Türkei erwies sich beim Einzel-​Turnier der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm jedoch als eine Nummer zu groß für den amtierenden Deutschen Meister: Nach der Niederlage gegen Dursun, der die Begegnung mit einem Sieg– und einem Wertungspunkt (Shido) für sich entschied, war für de Luca im insgesamt 22 Starter starken Teilnehmerfeld schon nach der noch zur Vorrunde zählenden Runde der besten 16 Schluss.

Die Zielsetzung, eine Medaille erlangen zu wollen, hatte dabei für Leandro de Luca, der mit einem Freilos in den Wettbewerb gestartet war, durchaus ihre Berechtigung. Der junge Heubacher Judoka machte im Frühjahr neben einem bemerkenswerten dritten Platz beim gleichfalls international beachteten Masters in Bremen vor allem mit dem Sieg in seiner Gewichtsklasse bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig auf sich aufmerksam.





