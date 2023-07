SC Degenfeld: Mattenskispringen am Sonntag als Höhepunkt

Foto: SC Degenfeld

Zu einem großen Sommerskievent lädt der Skiclub Degenfeld an diesem Wochenende ein. Die jüngeren Skispringer starten am Samstag um 12 Uhr in Degenfeld mit einem Wettkampf auf der 15-​Meter-​Mattenschanze.

Freitag, 28. Juli 2023

Alex Vogt

32 Sekunden Lesedauer



Der Höhepunkt des Wochenendes ist am Sonntagnachmittag um 13.30 Uhr das internationale Mattenspringen von der großen 75-​Meter-​Schanze.







Welches hochkarätige Teilnehmerfeld dabei erwartet und was sonst noch am Wochenende in Degenfeld auf dem Programm stehen wird, lesen Sie im Bericht von Wolfgang Nuding in der Rems-​Zeitung vom 28. Juli.



Zu Beginn der Sommerferien steht das kommende Wochenende in Degenfeld ganz im Zeichen des Skisports. Eigentlich ungewöhnlich um diese Jahreszeit, nicht so allerdings im kleinsten Gmünder Stadtteil Degenfeld. Dort liegen hinter den Verantwortlichen des heimischen Skiclubs bereits viele Stunden an Vorbereitung, um für dieses Wochenende bestens gerüstet zu sein.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



145 Aufrufe

131 Wörter

53 Minuten Online



Beitrag teilen