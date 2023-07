Schwäbisch Gmünd: Ein evangelisches Dekanat, das bald keine Dekanin mehr hat

De facto wird Dekanin Ursula Richter bald nach den Sommerferien in den Ruhestand treten. Ihre Stelle bleibt im Vorgriff auf die Fusion zum Ostalb-​Dekanat anno 2026 vakant, und die Pfarrer Jörg Krieg und Lukas Golder übernehmen als stellvertretende Dekane ehrenamtlich diese Funktion. Die Dienstaufsicht über evangelische Geistliche im Kirchenbezirk Gmünd hat allerdings der Aalener Dekan Ralf Drescher.

Freitag, 28. Juli 2023

Gerold Bauer

So richtig vorstellen können es sich die evangelischen Christen im Raum Gmünd noch gar nicht, wie es im Kirchenbezirk ohne Dekanin Ursula Richter künftig laufen soll. In den acht Jahren, in denen die aus Wasseralfingen stammende Geistliche dieses hohe Amt bekleidete, hat sie vieles bewegt und auch Maßstäbe gesetzt.







Lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 28. Juli mehr über das Wirken der sehr beliebten evangelischen Geistlichen und erfahren, wie es organisatorisch weitergeht, wenn sie in den Ruhestand tritt. Darüber hinaus wirft die RZ einen Blick darauf, wie lange die Anpassung der kirchlichen Organistionen an die Strukturen des vor 50 Jahren gegründeten Ostalbkreis gedauert hat.



