Serie „Starke Frauen“: Petra Kurz-​Ottenwälder

Foto: fleisa

Etwas versteckt am Sebaldplatz residiert Petra Kurz-​Ottenwälder mit ihrer Design-​Agentur „Ottenwälder und Ottenwälder“. Aus dem unauffälligen Haus mit den roten Ziegelsteinen stammen weltbekannte Designs.

Freitag, 28. Juli 2023

Sarah Fleischer

54 Sekunden Lesedauer



„Als Kind wollte ich Chirurgin oder Schauspielerin werden“, erzählt Kurz-​Ottenwälder und ihre rot geschminkten Lippen lächeln.





Wie sie dennoch zum Design kam und was das respektloseste „Kompliment“ war, das sie jemals bekommen hat, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Fast jeder kennt die bunten Pflanzenübertöpfe mit dem gerippten Rand aus dünnem Plastik – aber die wenigsten wissen wohl, dass das Modell „Adonis“ von der Gmünder Design-​Agentur Ottenwälder und Ottenwälder stammt. Wenn Inhaberin Petra Kurz-​Ottenwälder über diese Gefäße spricht, wird schnell klar, dass ihr neben Design und Ästhetik auch Nachhaltigkeit am Herzen liegt: „Unser Adonis ist aus hochwertigem und voll recyclefähigen Polypropylen und kann sogar in der Spülmaschine gewaschen werden. Durch das dünne Plastik ist er sehr flexibel und langlebig.“ Denn Adonis ersetzte vor über 20 Jahren die gerippten Blumentopfmanschetten aus Papier. Diese hatten eine kurze Halbwertszeiten und landeten schnell im Müll. „Das wollten wir ändern“, so Kurz-​Ottenwälder. Für dieses Design erhielten sie damals den Red Dot Design Award „Best of the Best“ – eine der höchsten Auszeichnungen der Design-​Branche und nicht die einzige, die „OundO“ erhalten hat. Dabei seien das keine Ziele gewesen, die sie sich jemals gesteckt hätten.

