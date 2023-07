So Ebbes: Auf „Zacke“

„Man begegnet sich immer zwei Mal im Leben“ – und in diesem Fall ist es wirklich ein unverhofftes Wiedersehen: Einer der alten Wagen der Stuttgarter Zahnradbahn, auch „Zacke“ genannt, steht nun im Schwäbischen Bauern– und Technikmuseum in Seifertshofen. Das weckt Erinnerungen…

Freitag, 28. Juli 2023

Sarah Fleischer

49 Sekunden Lesedauer



Und zwar an das eigene Gastvolontariat in Stuttgart. Schließlich überquerte die Kolumnistin auf dem Weg von ihrer Unterkunft in Degerloch zum Bus jeden Morgen die Schienen der Zahnradbahn. Emsig wand die Bahn sich die steilen, engen Sträßchen hinauf und hinab, manchmal haarscharf an geparkten Autos vorbei. Die knallgelben Wagen, Fahrräder auf dem Extrawagen vor sich herschiebend, hoben sich an den noch frischen Frühlingsmorgen von den grauen Gebäuden im Hintergrund ab. Ebenso kontrastreich ist der neue Standort: Direkt unter einem militärisch gefleckten Flieger im Museum.Und manches Mal saß man selbst in einem der Wagen auf der Strecke Degerloch – Marienplatz, wenn man von dem Hügel im Stuttgarter Süden hinabstieg, um das Stadtleben zu erkunden. Der Ausblick, den man dabei bei Sonnenuntergang über die Stadt hat, ist wunderbar. Wunderschön auch der Ausblick auf dem Rückweg später, wenn die Stadtlichter unter einem glitzern – mindestens genau so schön wie die Erinnerungen, die man an diesen Abend hat.

