Wissen: In München stehts Deutschlands erster Hyperloop

Angedacht hat das visionäre Transportsystem US-​Milliardär Elon Musk. Realität wird es nun vor den Toren Münchens. Das dortige Hyperloop-​Projekt ist europaweit führend — hat aber auch Nachteile.

Freitag, 28. Juli 2023

Sarah Fleischer

Eigentlich müsste Bayerns CSU-​Ministerpräsident Markus Söder jetzt etwas sagen wie „das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit“. Stattdessen sagt er „wir schweben“ und kurz davor noch wenig staatstragend „ich finde das eine ziemlich geile Geschichte“. Als Söder schwebt, sitzt er mit dem bayerischen Wissenschaftsminister Markus Blume und Dominik Radeck in einer fensterlosen, von der Farbe Weiß beherrschten und futuristisch anmutenden Kabine, die fünf Menschen Platz bietet. Radeck ist technischer Leiter des Projekts, das mit Söder und Blume auf einem Parkplatz in einem Industriegebiet vor den Toren Münchens gerade zur ersten offiziellen Testfahrt startet.



Hyperloop ist eine Vision des US-​Milliardärs Elon Musk. Die Idee ist es, Menschen und Güter einmal in Pods genannten Kabinen mit 900 Stundenkilometern durch Vakuumröhren von Stadt zu Stadt zu schießen. „In 40 Minuten von München nach Berlin“, hat Söder erkannt. Der Mann, der federführend dafür sorgen soll, dass das in nicht allzu ferner Zukunft auch Realität wird, heißt Gabriele Semino. Er ist Chef des Hyperloop-​Projekts der Technischen Universität München (TUM). „Wir sind führend in Europa“, sagt er bestimmt und erklärt das. Als Musk die Hyperloop-​Idee 2013 öffentlich gemacht hat, war sie noch nichts als das – eine Idee.





Wie es dazu kam, dass der Hyperloop nun in München entsteht, wie er funktioniert und warum diese Technik kein Allheilmittel für Verkehrsprobleme ist, lesen Sie am Freitag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



