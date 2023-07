Beilage „Wochenende“: Von „Hau ruck“ bis Rokoko

Als im Gmünder Stadtgarten das Rokokoschlössle errichtet wurde, hatte in Württemberg noch Herzog Carl Eugen das Sagen. Inzwischen leben wir längst in einer Demokratie, die von der Vielfalt der Meinungen lebt. Doch auch im Sport wirkt Konkurrenz belebend – etwa beim Tauziehen. Die Beilage „Wochenende“ liefert Einblicke in die oft belächelte und doch beinharte Disziplin.

Samstag, 29. Juli 2023

Benjamin Richter

Von Freud und Leid im Tauziehen handelt in der aktuellen Beilage „Wochenende“ der Rems-​Zeitung die Reportage, für die sich unsere Mitarbeiterin bei den Doibacher Löwen umgesehen hat.

Wie bereitet sich eine solche Tauziehgruppe auf einen Heimwettkampf vor? Welche Rolle spielen die Muskelkraft, die gebrüllten Kommandos, der Boden? Ein genauerer Blick lässt den besonderen Reiz dieser Randsportart offenbar werden.

Ihre Muskeln ließen seinerzeit auch die alten Römer spielen, indem sie zwischen sich und den Germanen die Palisaden des Limes durch die Landschaft zogen. Mancherorts sind ihre Spuren bis heute deutlich sichtbar – zum Beispiel auf der Geleisestraße zwischen Lorch und der Ortschaft Brech bei Alfdorf.

Vermutet wird, dass die in den Fels gehauenen Rillen Ochsen– und Pferdegespannen Halt geben sollten. Die aktuelle Schauorte-​Seite verrät, welche Flecken in Brech außerdem einen Besuch wert sind – inklusive eines Natur– und Erlebniswaldpfades mit acht Stationen.





Viel Neues gibt es im „Wochenende“ auch von den Vereinen und aus den Kirchen zu lesen. Mit Briefen und manchem Schnappschuss melden sich unsere Leserinnen und Leser zu Wort. Und wer statt der Muskeln lieber die grauen Zellen anspannt, wird auf der Rätselseite fündig.In diesem Sinne ein schönes Wochenende!

