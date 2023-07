Fußball: Normannia zieht souverän in Runde drei ein

Archivfoto: Astavi

In der zweiten Runde des WFV-​Pokals hat sich der 1. FC Normannia Gmünd mit 3:0 (1:0) beim SC Stammheim durchgesetzt.

Samstag, 29. Juli 2023

Thomas Ringhofer

33 Sekunden Lesedauer







Zehn Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, als Alexander Aschauer auf 2:0 für die Normannia erhöhte. Der eingewechselte Gentian Lekaj schoss in der 76. Minute das 3:0.





In der dritten Pokalrunde, die am kommenden Samstag, 5. August, ausgetragen wird, stehen auch der VfR Aalen und der TSV Essingen. Aalen siegte 2:0 in Donzdorf, Essingens Gegner Türk Spor Neu-​Ulm trat wegen Spielermangels nicht an.





Wie die Partie der Gmünder Normannia verlief, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom Montag.

Wie schon in der ersten Runde in Bad Boll lautete das Ergebnis für die Mannschaft von Zlatko Blaskic 3:0. Es dauerte allerdings bis zur 43. Minute, bis Fabian Kianpour die Gmünder Führung gegen den Stuttgarter Landesligisten erzielte.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



217 Aufrufe

135 Wörter

43 Minuten Online



Beitrag teilen