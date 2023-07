Info für unsere Leser: Verspätete Auslieferung durch Druckprobleme

Foto: fleisa

Aufgrund von Druckproblemen in der Nacht von Freitag auf Samstag kann die Samstagsausgabe erst verspätet ausgeliefert werden. Wir bitten, dies zu entschuldigen.

Samstag, 29. Juli 2023

Sarah Fleischer

24 Sekunden Lesedauer



In der Druckerei in Esslingen sorgte in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Maschinenschaden dafür, dass die Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung erst um 8 Uhr morgens ausgeliefert werden konnte. Dies betrifft das gesamte Verbreitungsgebiet der Rems-​Zeitung. Die Austräger sind (Stand 9.42 Uhr) teilweise noch unterwegs. Wir bitten, dies zu entschuldigen.





Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



284 Aufrufe

96 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen