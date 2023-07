Natur-​Kita „Hofwiesengruppe“ eingeweiht

Foto: astavi

Am Rande von Wustenriet liegt ein Naturkindergarten, der am Freitag von Kindern, Eltern und Personal eingeweiht wurde. Dort können die Kinder bei Wind und Wetter die Natur erkunden.

Samstag, 29. Juli 2023

Sarah Fleischer

Zur Einweihung brachte Bürgermeister Christian Baron „Baumtafeln“ mit. Der Elternbeirat brachte einen Geschenkkorb mit und organisierte das Fest.





Wie es zum Namen der Kita-​Gruppe kam und was die Kinder bei schlechtem Wetter machen, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Ein Schotterweg führt in der Verlängerung der Wolfsbeetstraße zum Ortsrand von Wustenriet. Zwischen der Siedlung und dem Wald steht auf einer Streuobstwiese ein neuer, festlich geschmückter Naturkita-​Wagen. Am Freitag wurde dieser festlich, mit Liedern und Spielen, Geschenken und Köstlichkeiten eingeweiht. 20 Kinder haben dort einen sicheren Ausgangspunkt für zahlreiche Ausflüge und Aktionen in die nähere Naturumgebung bekommen.

