Theater mit Botschaft im ALSO-​Kulturcafé: Fehler im eigenen Charakter erkennen

Foto: ol

Am heutigen Samstag, 29. Juli, gibt es im ALSO-​Kulturcafé von 16 bis 18.30 Uhr zwei Aufführungen von Kindern und Jugendlichen: „Alice im Wunderland“, inszeniert von Viktoria Popova, und „Schau in deine eigenen Augen“ von Olha Leshchyk. Das zweite Stück hat eine starke pädagogische Komponente, denn die Botschaft lautet, man möge die eigenen Schwächen im Charakter erkennen und dadurch ein besserer Mensch werden.

Samstag, 29. Juli 2023

Gerold Bauer

39 Sekunden Lesedauer



Wenn Olha Leshchyk aus Kiew über ihre Projekte spricht, sprudeln die Worte aus ihr heraus. Man spürt das Herzblut, das die Schauspielerin, die auch Regie führt und eigene Stücke sowie Drehbücher schreibt, in ihre Arbeit investiert. Noch wenige Tage ist sie hier in Gmünd, dann geht sie zurück in ihre Heimat. „Die Menschen brauchen mich dort!“, ist ihr Credo.





Lesen Sie am 29. Juli in der Rems-​Zeitung mehr über dieses außergewöhnliche Theaterprojekt, an dem auch der 17-​jährige Nykola Ivanov beteiligt ist. Der Jugendliche geht inzwischen in Gmünd zur Schule und will später Schauspieler werden.



