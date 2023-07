Wissen: Wenn Tiere Freundschaften schließen

Symbol-​Foto: Andreas Zöllick /​pix​e​lio​.de

Auch Tiere kommunizieren, erkennen einander und helfen sich bei der Körperpflege. Zum internationalen Tag der Freundschaft am 30. Juli blicken Verhaltensforscher auf soziale Bindungen in der Fauna.

Samstag, 29. Juli 2023

Sarah Fleischer

39 Sekunden Lesedauer



Kuschelnde Katzen, spielende Hunde, sprechende Delfine – soziale Interaktionen in der Tierwelt sehen oft gar nicht so anders aus als bei den Menschen. Aber handelt es sich dabei auch um echte Verbundenheit? Ja, meint Verhaltensbiologe und Buchautor Karsten Brensing: „Grundsätzlich haben Tiere genauso Freundschaften wie wir.“ Darüber seien sich Experten nicht immer einig gewesen. „Das hat man früher verneint, man wollte die Tiere nicht vermenschlichen, aber seit gut zehn Jahren spricht die Wissenschaft auch in der Tierwelt von Freundschaften“, so Brensing. Zum Beispiel bei Delfinen. Sie können sich noch nach über 20 Jahren an ehemalige Gefährten erinnern, wie ein US-​Forscher herausgefunden hatte.







Welche evolutionäre Rolle Freundschaften spielen und wie sich einzelne Tierarten in ihrem Freundschafts-​Verhalten unterscheiden, erfahren Sie am Samstag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



373 Aufrufe

156 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen