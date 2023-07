Ehrennadel des Landes für Gabriele Müller aus Großdeinbach

Foto: fleisa

Für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement in Großdeinbach erhielt Gabriele Müller am Montag die Ehrennadel des Landes.

Montag, 03. Juli 2023

Sarah Fleischer

26 Sekunden Lesedauer



Ihr vielfaches Engagement für die Gemeinschaft in Ort und Stadt sei Anlass gewesen, dass die Deinbacher und die Stadtverwaltung Gabriele Müller für die Ehrennadel vorgeschlagen hätten, so Oberbürgermeister Richard Arnold in seiner Ansprache. „Du, Gabriele, bist eine Frau, die Teamgeist fördert und so wesentlich den Erfolg des Teams gestaltet.“

Dementsprechend galt auch Müllers Dank ihren Landfrauen: „Die Nadel bekomme nicht nur ich, die gehört auch euch“, betonte sie. „Ohne euch hätte ich das alles ja nie geschafft.“





Mehr zu Müllers Engagement lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



259 Aufrufe

105 Wörter

56 Minuten Online



Beitrag teilen