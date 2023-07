Erna-​Schüssler-​Preis für Ingrid Krumm und Laura Weber

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen hat im Kloster der Franziskanerinnen den Erna-​Schüssler-​Preis verliehen. Ingrid Krumm wurde für ihr frauenpolitisches, soziales Engagement geehrt. Den erstmals vergebenen Förderpreis erhielt Laura Weber.

Montag, 03. Juli 2023

Sarah Fleischer

Was die beiden PReisträgerinnen alles geleistet haben, steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Dorothee Irion-​Ulmer und Eva Maria Markert begrüßten die Preisträgerinnen und erläuterten den Hintergrund des Preises. Erna Schüssler wurde 1975 als erste Frau in den Gemeinderat in Adelsmannsfelden gewählt. „Das ist halt so! Das ist nichts für Frauen!“ galt für sie nicht. Im Einsatz für Frauenrechte war sie konsequent und kompromisslos: „Freiheit, Gleichheit und Solidarität muss auch für die weiblichen 50 Prozent der Menschheit gelten.“ Die ASF vergibt im Andenken an sie seit 2012 alle zwei Jahre den Erna-​Schüssler-​Preis. Mit ihm werden parteiunabhängig besonders aktive Frauen ausgezeichnet.

