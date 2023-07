GOA: Müllablagerung im Gmünder Stadtwald

Kürzlich wurden im Gmünder Stadtwald illegal neun Tonnen Bauschutt abgelagert. Dieser musste unter großem Aufwand durch die GOA beseitigt werden.

Montag, 03. Juli 2023

Sarah Fleischer

Zur Beseitigung mussten ein LKW und ein Kran beschafft werden. Mehrere Mitarbeiter des Service-​Trupps benötigten einen ganzen Tag für die Beseitigung des Mülls. Der Bauschutt wurde durch die GOA fachgerecht auf der Erdaushub– und Bauschuttdeponie Herlikofen entsorgt, das Holz musste gesondert zur Deponie Ellert gebracht werden, was insgesamt erhebliche Kosten verursachte. Bei der GOA können Sie unterWenn Sie wissen wollen, was sonst noch in Gmünd und Umgebung los war — Einfach einen Blick in die Rems-​Zeitung werfen. Das geht auch digital am iKiosk.

