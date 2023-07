Ipfmesse mit Besuch des Landwirtschaftsministers: Wo Bauern der Schuh drückt

Foto: Anja Lutz

Ostwürttembergs Bauernverbandsvorsitzender Hubert Kucher brach eine Lanze für die traditionellen Produkte heimischer Betriebe. Der baden-​württembergisch Landwirtschaftsminister Peter Hauk wetterte gegen die Agrarpolitik in Berlin und Brüssel.

Montag, 03. Juli 2023

Gerold Bauer

Der Montagvormittag auf der Ipfmess gehört traditionell den Landwirtinnen und Landwirten – oder wie Bürgermeister Dr. Gunter Bühler in seiner Begrüßung sagte: „Die Bauernkundgebung gehört zur Ipfmess wie eine kühle Maß Bier“. Er freute sich, dass so viele Politikerinnen und Politiker gekommen waren. Denn diese müssten sich unter die Menschen mischen um die Sorgen und Nöten derer zu hören. Der an diesem Tag wichtigste war wohl Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, der auf Einladung des Bauernverbands Ostalb-​Heidenheim als Redner nach Bopfingen gekommen war. Dessen Vorsitzender Hubert Kucher untermauerte Kucher unter anderem: „Fleisch gehört zu einer gesunden Ernährung dazu, genauso Milchprodukte.“





Lesen Sie mehr über die Forderungen an die Politik sowie über die Sorgen der heimischen Landwirte um ihre Existenz — am 4. Juli in der Rems-​Zeitung!



