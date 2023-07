Normannia Gmünd verpflichtet Filipovic

Sportlich ist das Ziel des 1. FC Normannia Gmünd mit dem Aufstieg in die Fußball-​Oberliga erreicht. Die Spieler haben diesen nach der gelungenen Relegation auf Mallorca gefeiert und bis zum Trainingsstart am 12. Juli noch ein wenig Zeit, auszuspannen. Anders verhält es sich bei Stephan Fichter. Der Sportliche Leiter des FCN bastelt weiter am Kader für die neue Saison, damit man auch länger als ein Jahr in der Oberliga bleiben kann.

Montag, 03. Juli 2023

Alex Vogt

So kann er nun die Verpflichtung von Miladin Filipovic bekanntgeben, der vom Landesligisten SV Neresheim in den Schwerzer wechselt. Der 27-​jährige Serbe aus Zvornik ist 1,72 Meter groß und fühlt sich auf der linken Seite am wohlsten, defensiv wie offensiv. Erst seit zwei Jahren spielt er in Deutschland, bislang ausschließlich für Neresheim, das von dem Ex-​Normanne Andreas „Bobo“ Maier trainiert wird.

Beim SV Neresheim brachte es Filipovic in diesen zwei Jahren auf 62 Spiele, in denen er hauptsächlich defensiv eingesetzt wurde. Sechs Tore und 13 Assists sind seine Ausbeute, eine beachtliche Quote für einen Defensivmann.







