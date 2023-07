„Söldner zu Lorch“ am Kloster

Foto: astavi

Auch in diesem Jahr gastierten die „Söldner zu Lorch“ mit über 20 Zelten, einer Spielstraße und einigen Dorfausstellern auf dem Gelände des Klosters Lorch. Besucher konnten hier ein Stück Mittelalter erleben.

Montag, 03. Juli 2023

Sarah Fleischer

Die „Söldner zu Lorch“ sind Eine Gruppe für mittelalterlichen Freikampf, die sich Ende 2017 gegründet haben. 2018 starteten sie mit zehn Kämpfern, heute zählen zu der Truppe 20 weibliche und männliche begeisterte Söldner.







Was die Söldnerinnen und Söldner so treiben und was im Kloster Lorch noch alles geboten war, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Der 1. Ritter der „Söldner zu Lorch“, Roland der Bremer, präsentierte seine Truppe und berichtete den Interessierten gerne über die Spielstraße, Aussteller und das Leben im 12. Jahrhundert.

