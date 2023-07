Wissen: Älteste Neandertaler-​Höhlengravuren entdeckt

In Frankreich hat ein Forschungsteam die bislang ältesten Höhlengravuren entdeckt, die von Neandertalern stammen. Die Muster seien vor über 57.000 Jahren in den Fels geritzt worde, berichtet die Gruppe um Jean Claude Marquet von der Universität Tours.

Die Höhle, in der die Gravuren gefunden wurden, war Zehntausende von Jahren verschüttet. Erst im 19. Jahrhundert war die Höhle entdeckt worden, im 20. Jahrhundert wurde sie erforscht. In der Höhle fanden sich auch Werkzeuge, die mit den Neandertalern in Verbindung gebracht werden.





Bei den Gravuren handelt es sich um grafische Muster, die aus parallelen Linien bestehen, von denen jeweils zwei am Ende in einem Bogen zusammenlaufen. Eine Interpretation der Linien ist jedoch nicht möglich, da ihr kultureller Kontext nicht bekannt ist.







