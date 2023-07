Gewittersturm fegt durch die Gmünder Weststadt

Foto: hs

Donnerwetter im Doppelpack raubt in der Nacht zum Sonntag im Ostalbkreis vielen Menschen den Schlaf und erfordert Räumung des großen Jugendfeuerwehr-​Zeltlagers bei Mögglingen.

Sonntag, 30. Juli 2023

Sarah Fleischer

Am Samstag bis in den späten Abend und dann am Sonntag in den frühen Morgenstunden sind zwei Gewitterzellen mit Sturmböen und sintflutartigen Regenfällen über das Remstal und die Ostalb gezogen.Ein Gewittersturm fegte zunächst und augenscheinlich besonders heftig durch die Weststadt, wo mehrere Bäume umgerissen wurden, auch an den nahen Berghängen am Vogelhof und Kleindeinbach. Am Sachsenhof wurde ein Strommast umgeknickt.

